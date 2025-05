Посол Пакистана в Азербайджане: Для меня честь находиться в Карабахе

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин посетил Карабахский регион.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Для меня честь находиться в Карабахе, Азербайджане. Взаимная любовь и уважение между народами Пакистана и Азербайджана являются примером настоящей силы наших братских связей», - написал дипломат.

An honor to be in Karabakh, Azerbaijan. The mutual love and respect between the people of Pakistan and Azerbaijan exemplifies the true strength of our fraternal ties.

— Qasim Mohiuddin 🇵🇰 (@QasimMFA) May 26, 2025