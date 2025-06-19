На суде исследованы документы в связи с ущербом, нанесенным вооруженными силами Армении гражданской инфраструктуре Азербайджана

19 июня продолжилось заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание и других многочисленных преступлений Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, проходящем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева и с участием судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В ходе судебного процесса государственный обвинитель Вусал Абдуллаев задал очередные вопросы обвиняемому Давиду Манукяну. Сначала обвиняемый ответил на вопросы, касающиеся минирования ранее оккупированных Арменией территорий Азербайджана.

Гражданин Армении Давид Манукян, который ранее проходил службу в вооруженных силах Армении, занимал различные должности, имел высшее воинское звание генерал-майора и был «первым заместителем командира» в так называемой «армии» сепаратистского режима, действовавшей на некогда оккупированных территориях Азербайджана (крупнейшем вооруженном формировании ВС Армении), заявил, что не занимался минированием или разминированием во время Первой Карабахской войны.

«В условно мирные периоды, когда я был командиром воинской части, пусть и нечасто, но имели место случаи, связанные с минами (имеется в виду установка мин - ред.). По вопросам хранения формуляров и карт были даны четкие указания. Каждое минирование осуществлялось только по приказу вышестоящего командования», - сказал обвиняемый.

По словам Д. Манукяна, в каждом приказе четко указывалось, в скольких экземплярах должны быть подготовлены формуляры, карты и схемы минных полей. Далее он пояснил: «В приказе указывались конкретные адреса, куда и что следует отправить. Мы действовали строго в соответствии с пунктами, обозначенными в приказах».

Он отметил, что мины хранились на самом высоком уровне и распределялись вниз по иерархии - ровно в том количестве, в котором требовалось для воинской части, поскольку для этого должны были быть определены конкретные исходные точки.

На вопрос государственного обвинителя о том, могли ли командиры дивизий, находившиеся в подчинении, минировать территории по собственной инициативе, без доклада вам и информирования корпуса, Манукян дал однозначный ответ: «Нет».

Обвиняемый также ответил на вопрос о наемных военнослужащих, заявив, что подразделение «Отряд храбрецов», обнаруженное в его доме в Ханкенди, было сформировано Министерством обороны Армении. Он отметил, что это был не отряд, а рота, созданная Министерством обороны. Рота была сформирована государственными органами и направлена в структуру обороны.

На вопрос о привлечении иностранных граждан к боевым действиям обвиняемый ответил следующим образом: «Я не проверял их личности. Это не входило в мои должностные обязанности. Я не имел полномочий следить за ними или выяснять, из какой страны они прибыли», - заявил он.

Относительно обращения с пленными и заложниками обвиняемый сообщил, что не был свидетелем случаев их использования в качестве рабочей силы или применения к ним пыток. Он добавил, что этот вопрос на совести каждого - за то, кто и как с ними обращался, каждый ответит перед своей совестью. «Я скажу так: лично ко мне до сегодняшнего дня никакого физического насилия не применялось», - отметил Д. Манукян.

На вопрос о нанесении ущерба экологии Азербайджана в период оккупации, включая случаи поджогов, Д. Манукян ответил: «Моя должность не имела отношения к этим вопросам».

Он сообщил, что во время Апрельских боев 2016 года находился на территории Армении, а во время Товузских боев в июле 2020 года - на некогда оккупированных территориях Азербайджана.

Согласно показаниям обвиняемого Д. Манукяна, он был назначен на должность «первого заместителя командующего армией» приказом самопровозглашенного образования от 26 декабря 2019 года, а к исполнению служебных обязанностей приступил в начале февраля 2020 года. Он отметил, что не знает, кем именно - президентом Армении или начальником генерального штаба - была выдвинута его кандидатура.

Обвиняемый добавил, что в январе 2020 года, в связи со своим назначением, он находился на приеме у премьер-министра Армении, по вопросу присвоения ему звания генерал-майора - на приеме у президента Армении. Он добавил, что в тот период министром обороны Армении был Давид Тоноян.

Д. Манукян заявил, что во время 44-дневной войны в 2020 году он занимал «должность» «первого заместителя командующего армией» и добавил: «Мои обязанности в условиях войны были четко и кратко обозначены. Создается резервный командный пункт. В случае выхода из строя основного командного пункта, ответственность за функционирование системы связи и выполнение командных решений в течение определенного времени ложится на этот резервный пункт».

Обвиняемый заявил в суде, что не слышал о каких-либо провокациях, совершенных Арменией 27 сентября 2020 года.

В связи с этим на заседании был исследован видеоматериал на армянском языке, в котором представлены высказывания бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, - материал был просмотрен с участием переводчика. В видеозаписи, датированной 2019 годом, Д. Тоноян, занимавший пост министра обороны, заявляет: «Я, как министр обороны, категорически против тезиса о том, что можно отдать территории в обмен на мирное соглашение. Я решительно против этого тезиса. Сегодня я выдвигаю лишь один тезис: новая война - новые территории».

В видеоматериале отмечается, что съемки были сделаны в Нью-Йорке. Указывается, что Д. Тоноян выступил с открытым заявлением, в котором обозначил: «Уступок не будет, но компромисс возможен». Далее Д.Тоноян подробно рассказал о наступательных военных формированиях, заявив: «Мы должны выйти из оборонительной позиции - и мы выйдем. Мы покинем окопы и, благодаря этим наступательным соединениям, будем проводить военные операции на территории противника (имеется в виду неоккупированная территория Азербайджана - ред.)».

В Нью-Йорке Давид Тоноян, выступивший в штаб-квартире ООН в гражданской одежде, а вечером - в военной форме на встрече с представителями армянской диаспоры, рассказал о реализованных и планируемых мероприятиях в армянской армии, затронул роль диаспоры в этом процессе и отметил: «Я сам и вооруженные силы Армении – мы не особенно довольны вопросами пожертвований».

На судебном процессе был также изучен секретный документ, подписанный «заместителем начальника штаба «армии» непризнанного режима - крупнейшего вооруженного формирования вооруженных сил Армении - Камо Варданяном.

Документ под номером 0671, подписанный 25 сентября 2020 года, озаглавлен как «Приказ о принятии решения об огневом уничтожении населенных пунктов противника». Согласно документу, командирам соединений и воинских частей было приказано до 28 сентября 2020 года обеспечить принятие к огневому уничтожению населенных пунктов, указанных в прилагаемом списке. В приказе указывалось, что необходимо рассчитать позиции для ведения огня, а также в полном объеме оформить и заполнить документы, касающиеся боевого применения.

Согласно документу, для ведения огня ракетами дальностью поражения до 40 километров в артиллерийских частях было выделено конкретное подразделение - станция M-21. Из предусмотренных для данной станции 80 ракет, 40 должны постоянно храниться в машинах в боевом состоянии. Оставшиеся 40 ракет должны быть загружены до выхода на боевые позиции.

Контроль за исполнением приказа возложен на «заместителя командира армии по артиллерии».

К приказу прилагался также «список населенных пунктов, подлежащих огневому уничтожению». В списке фигурируют около 70 населенных пунктов Азербайджана, включая города Гянджа, Мингячевир, Нафталан, а также районы и села Бейлагана, Агджабеди, Евлаха, Барды.

Д. Манукян заявил, что с этим приказом он впервые ознакомился в ходе предварительного следствия, и утверждал, что, за исключением ряда организационных вопросов, он не участвовал в планировании боевых операций во Второй Карабахской войне. Он добавил, что в ходе 44-дневной войны находился на севере Агдере, в ряде населенных пунктов Гадрута и других территориях.

Обвиняемый сказал, что занимался организационной работой, связанной с мобилизацией. По его словам, регистрация мобилизованных для участия в боевых действиях проводилась в сельской школе, где им также выдавалось оружие.

Он признал, что военное снабжение «армии» так называемого режима поступало с территории Армении, и заявил: «Когда исчерпывались запасы, обеспечение, как я уже отметил, осуществлялось таким образом. Это касалось всех видов снабжения - как техники, так и личного состава».

Д. Манукян отметил, что ему неизвестно, кто отдал приказ о нанесении ударов ракетами «Искандер-М», «Точка-У» и другими по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам Азербайджана, расположенным вдали от зоны боевых действий. Он также добавил, что в штатной структуре «армии» самопровозглашенного режима такого вооружения не было.

Судебный процесс продолжится 20 июня.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.