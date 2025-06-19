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Председательства COP29 и COP30 обсудили Глобальную рамочную декларацию по вопросам детей, молодежи, мира и климатической безопасности

First News Media22:00 - Сегодня
Председательства COP29 и COP30 обсудили Глобальную рамочную декларацию по вопросам детей, молодежи, мира и климатической безопасности

19 июня в рамках Боннского климатического саммита был проведен «круглый стол» на тему «SB62 молодежных климатических представителей COP29 и COP30», на котором состоялись обсуждения проекта Глобальной рамочной декларации по вопросам детей, молодежи, мира и климатической безопасности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие высокого уровня было организовано председательствами COP29 и COP30 в рамках 62-й сессии Вспомогательных органов ООН по вопросам климата (SB62).

Основной целью «круглого стола» стало содействие обмену мнениями по проекту глобального рамочного документа, разрабатываемого в области прав детей и молодежи, мира и климатической безопасности.

В мероприятии принимали участие заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, молодежный лидер по климату COP29 Лейла Гасанова и ее коллега по COP30 Марселе Оливейра.

На мероприятии Я. Рафиев отметил, что молодежь является одним из ключевых участников, обогащающих этот процесс: «Процесс подготовки глобального рамочного документа, инициированный нашими партнерами в Дубае во время COP28, был значительно расширен в период подготовки к COP29, и в этом направлении мы выступили с рядом инициатив. В рамках нашего СОР, то есть конференции, проходившей в Баку, мы провели целый ряд мероприятий для того, чтобы этот документ формировался с учетом идей и взглядов молодежи. Молодежь является источником полезных, ориентированных на результат идей и инициатив», - подчеркнул он.

В ходе «круглого стола» были обсуждены инклюзивные механизмы, направленные на продолжение процесса, начатого на COP28, использование консультаций и практических инициатив, организованных в Баку в рамках COP29, а также внесение конкретных вкладов под руководством COP30 для завершения документа. Особое внимание было уделено необходимости отразить в документе взгляды молодежи, особенно детей и молодых людей, проживающих в районах, пострадавших от конфликтов.

Подчеркивалось, что эта инициатива направлена на международное признание и продвижение прав, потребностей и лидерского потенциала детей и молодежи в контексте климата и мира.

Было также отмечено, что Национально определяемые вклады (NDC), являющиеся центральным элементом Парижского соглашения, отражают усилия стран в борьбе с последствиями изменения климата и в направлении адаптации к ним.

Ожидается, что в рамках этапа NDC 3.0, намеченного на 2025 год, стороны представят свои новые климатические планы и обязательства.

Эти документы сыграют решающую роль на пути к ограничению глобального потепления на уровне 1,5 °C. Признавая роль молодежи и детей как агентов перемен в сфере климатической деятельности, данный процесс создает важные возможности для их эффективного и содержательного вовлечения.

Основанный решением COP28 институт Президентского молодежного климатического представителя (PYCC) также служит этой цели. Настоящее мероприятие, опираясь на кампанию NDC 3.0, инициированную COP29 PYCC во время SB60, было нацелено на обмен опытом между сторонами и негосударственными участниками, обсуждение существующих пробелов и определение путей дальнейших действий.

COP30 PYCC продолжит усилия по интеграции голосов молодежи и детей в процесс NDC 3.0, основываясь на результатах региональных консультаций, проведенных в 2025 году организациями YOUNGO и IIYFCC.

Этот межпоколенческий диалог отражает совместное сотрудничество представителей COP29 и COP30 PYCC, молодежных организаций YOUNGO и IIYFCC, а также агентств ООН - таких как ПРООН и ЮНИСЕФ.

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