Сегодня в тестовых экзаменах по сертификации приняли участие 4 228 учителей

Завершился второй день этапа тестового экзамена процесса сертификации педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

В тестовом экзамене приняли участие 4228 учителей, зафиксирована 98%-ная явка.

Прием апелляционных обращений начнется с 12:00 20 июня и продлится до 12:00 20 июля.

Апелляционные обращения можно отправить в разделе "Сертификация" платформы portal.edu.az.

После анализа обращений будут объявлены окончательные результаты.