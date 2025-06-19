Азербайджанская школьница добилась высокого результата на международной олимпиаде

Ученица лицея №132-134 Мирель Мустафазаде добилась большого успеха на международной олимпиаде.

Ученица 3-го класса М.Мустафазаде выиграла золотую медаль олимпиады по английскому языку FISO – “Future Intelligence Students Olympiad”, которая проходила с участием более 40 стран мира в Дубае (ОАЭ).

Поскольку она показала один из лучших результатов в своей категории, наша соотечественница получила помимо золотой медали «Бриллиантовую награду» (“Diamond Award”).