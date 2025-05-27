Узбекская компания заинтересована в экспорте семян хлопка-сырца в Азербайджан

Компания "Buxoro Agroklaster" из Узбекистана заинтересована в экспорте семян хлопка-сырца в Азербайджан.

Как передает 1news.az из Бухары, об этом представители предприятия сообщили азербайджанской делегации в рамках визита в этот город.

В состав делегации вошли представители пресс-служб государственных органов и ведомств, а также СМИ Азербайджана, которые совершили пресс-тур в Узбекистан при организационной поддержке Агентства развития медиа (MEDİA) АР по приглашению Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Узбекистана.

ООО "Buxoro Agroklaster" — один из крупнейших агропромышленных комплексов региона, занимающийся выращиванием, глубокой переработкой и экспортом сельскохозяйственной продукции. На предприятии внедрены современные технологии, функционируют лаборатории контроля качества и обеспечен полный производственный цикл. Руководство отметило заинтересованность в расширении направлений экспорта семян хлопка-сырца, включая рынок Азербайджана.

Следующим пунктом программы стала цитадель Арк - символ государственной власти и одна из главных достопримечательностей Бухары. Гостям рассказали об истории крепости, ее архитектурных особенностях и значении в управлении Бухарским ханством. Участники визита также осмотрели музейные экспозиции, размещенные на территории комплекса.

Затем делегация посетила архитектурный ансамбль Калон, включающий минарет Калон, мечеть Калон и медресе Мири Араб. Величественный минарет, построенный в XII веке, до сих пор считается символом Бухары.