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Новый пакет санкций ЕС может обвалить цены на российскую нефть

First News Media11:50 - Сегодня
Новый пакет санкций ЕС может обвалить цены на российскую нефть

Еврокомиссия (ЕК) при поддержке ведущих стран Европы, включая Францию, Германию и Италию, хочет ужесточить санкции в отношении России, снизив потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Уточняется, что эти ограничения рассматриваются в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России. В издании отметили, что инициатива пока не получила единогласной поддержки всех 27 государств — членов ЕС, а также стран «Большой семерки» (G7).

Есть и противники этого предложения в Евросоюзе. Например, такие страны, как Венгрия и Греция, скептически относятся к ограничению цен на нефть и изучают возможные последствия такого решения.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

По ее словам, в основе 18-го пакета санкций станут меры в сфере энергетики. В первую очередь санкции коснутся потолка цен на нефть, а также газопроводов «Северный поток» и финансового сектора.

Источник: Газета.ру

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