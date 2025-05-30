SOCAR приступила к восстановлению газовой инфраструктуры на освобожденных территориях

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала работы по восстановлению газоснабжения в освобожденных районах страны.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил первый заместитель начальника управления экспорта газа SOCAR Сархан Бабашов на заседании рабочей группы по вопросам энергообеспечения в Ханкенди.

По его словам, в рамках работ предусмотрена поэтапная реализация инфраструктурных проектов по четырем основным направлениям: строительство газопровода Горадиз-Лачын и газораспределительных станций (ГРС) на его ответвлениях - в Джебраиле, Миндживане, Губадлы и Лачыне; прокладка газовой магистрали Беюк Бяхмянли–Шуша, ответвлений отделяющегося от него газопровода Гаялы (Гадрут) и сооружение соответствующих ГРС; строительство газопровода Азадгарагойунлу-Агдам с соответствующей ГРС в Агдаме; реконструкция участка Евлах–Нахчыван (33-46 км) и строительство новой линии Агдам-Кяльбаджар с газораспределительной станцией в Кяльбаджаре.

Бабашов подчеркнул, что эти проекты играют ключевую роль в обеспечении газом населенных пунктов и развитии инфраструктуры данного региона.