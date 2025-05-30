Трагическое ДТП с участием автобуса в центре Баку

На улице Светланы Мамедовой в 6-м микрорайоне Бинагадинского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает 1news.az, по информации Oxu.Az, столкнулись автомобиль Hyundai Elantra и автобус.

В результате аварии легковой автомобиль получил серьёзные повреждения. Сообщается о гибели водителя легковушки.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Причина аварии устанавливается.