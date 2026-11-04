«Фенербахче» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов

В матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Фенербахче» на своём поле победил «Ливерпуль» со счётом 3:2.

Счёт на 25-й минуте открыл 19-летний полузащитник английского клуба Трей Ньони. Однако уже через четыре минуты бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд сравнял счёт.

На 69-й минуте Александр Исак вновь вывел «Ливерпуль» вперёд, но на 73-й минуте Арчи Браун восстановил равновесие.

Победу турецкому клубу принёс гол Ведата Мурики на 79-й минуте. Таким образом, «Фенербахче» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:2.

После этого матча у «Фенербахче» 5 очков, а у «Ливерпуля» — 9.