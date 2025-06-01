Джеки Чан рассказал, как на самом деле выполняются трюки в фильмах с его участием

Актёру уже 71, но он по-прежнему отказывается от каскадёров.

Джеки Чан признался, что за десятилетия в киноиндустрии совсем растерял всякую восприимчивость к травмам.

По словам артиста, он чувствует боль, но никогда не показывает это окружающим и даже самому себе.

Чан подчеркнул, что будет самостоятельно выполнять все сложные трюки до момента, пока не выйдет на пенсию. Для него риск — неотъемлемая часть жизни.

Конечно, я всегда сам выполняю трюки. Это показывает то, кем я являюсь. Это не изменится до того дня, когда я уйду на пенсию, а это никогда не произойдёт. Когда ты делал это в течение 64 лет подряд, физическая подготовка неубиваемая. Это мышечная память, — объяснил Джеки.