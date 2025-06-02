Министр энергетики Азербайджана провел встречу с Генеральным секретарем ОПЕК

В рамках Бакинской энергетической недели состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с генеральным секретарем Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсамом аль-Гайсом.

Как сообщили в Министерстве энергетики, на встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном в формате ОПЕК+ и дана высокая оценка роли нашей страны в процессе регулирования нефтяного рынка. Также была подчеркнута важность инвестиций в сферу углеводородов, в том числе нефти, на фоне растущего спроса на энергоресурсы.

Генеральный секретарь ОПЕК высоко оценил рациональную политику Президента Азербайджана в сфере развития различных видов энергии.

В ходе беседы обсуждались тенденции развития на глобальном нефтяном рынке, уровень исполнения обязательств по добыче нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК, а также будущее место нефти в энергетическом балансе. Азербайджан был приглашен на Международный семинар ОПЕК, который состоится в июле.