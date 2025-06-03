Обсуждено развитие сотрудничества с bp - ФОТО

На встрече в Министерстве экономики с исполнительным вице-президентом bp по добыче и эксплуатации обсуждены вопросы повышения эффективности совместных проектов и применения инновационных технологий.

Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с исполнительным вице-президентом bp по добыче и эксплуатации Гордоном Бирреллом, находящимся в Азербайджане для участия в 30-й Бакинской энергетической неделе.

На встрече была подчеркнута долгосрочная деятельность bp в энергетическом секторе Азербайджана, а также участие компании в проектах по возобновляемым источникам энергии. Была представлена информация о текущих деятельности компании и ее потенциальных проектах в Азербайджане.

Стороны обсудили пути повышения эффективности совместных проектов, реализуемых bp в Азербайджане, возможности применения инновационных технологий и цифровых решений, а также провели сотрудничества и обмена опытом в этой сфере.