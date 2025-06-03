Микаил Джаббаров провел встречу с вице-президентом АБР по Южной, Центральной и Западной Азии - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) по Южной, Центральной и Западной Азии Инмином Яном.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с АБР - одним из авторитетных международных финансовых институтов. Отмечено, что Банк оказывает поддержку нашей стране в рамках реализуемых по различным направлениям проектов.

Была представлена информация о благоприятной деловой среде в Азербайджане, реализуемых экономических проектах и мерах по экономической реинтеграции освобожденных от оккупации территорий, а также обсуждены возможности сотрудничества с АБР. Рассмотрены также вопросы взаимодействия в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) и Среднего коридора.

Стороны обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса и расширение доступа МСБ к финансовым ресурсам, планы развития промышленности, а также подготовленную Банком Стратегию партнерства с Азербайджаном на 2025-2029 годы.