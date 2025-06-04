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Автономная модульная энергетика RSE впервые была представлена в Баку - ФОТО

First News Media09:49 - Сегодня
Автономная модульная энергетика RSE впервые была представлена в Баку - ФОТО

Компания RSE, европейский инженерный производитель автономных модульных когенерационных систем, приняла участие в 13-й Каспийской Международной выставке Caspian Power 2025.

После успешного дебюта на ENERGY EXPO 2025 в Бухаресте, RSE продолжила экспансию на стратегические рынки Восточной Европы и Азии. На выставке, которая прошла со 2 по 4 июня 2025 года в Баку в рамках 30-й юбилейной недели Baku Energy Week, компания впервые представила свои тепловые модули, которые работают на разных типах газа и сочетают высокую энергоэффективность, гибкость и автономность.

"Энергия сегодня – это не про киловатты. Это про эффективность и способность быть независимыми, гибкими и готовыми к любым сценариям", – отметил Андрей Гриненко, основатель RSE.

Что мы показали на выставке?

На стенде RSE была представлена ключевая разработка компании – высокоэффективные когенерационные модули с немецкими двигателями MWM, которые:

  • работают как в сети, так и вне её;
  • обеспечивают общую эффективность более 95%;
  • совместимы с природным газом, биогазом, попутными нефтяными газами;
  • позволяют экономить до 30% на электроэнергии, кроме того, утилизируют дымовые газы, преобразуя их в тепловую энергию, пар или холод;
  • имеют модульную архитектуру для быстрого масштабирования, включая двигатели мощностью до 4,5 МВт;
  • оснащены интеллектуальной системой управления с функцией предиктивной диагностики.

Эти решения уже используются для энергоснабжения объектов критической инфраструктуры, производств, логистических хабов и муниципалитетов в ряде стран Европы, Азии и Африки, в том числе и в Украине, где развёрнуто более 300 МВт автономной генерации в условиях войны.

Почему именно мы и почему сейчас?

Азербайджан — энергетическая держава с большим потенциалом. Но сегодня страна активно модернизирует распределительные сети, развивает индустриальные зоны, инвестирует в возобновляемую энергетику, а также ищет гибкие автономные источники питания для новых инфраструктурных проектов.

Технологии RSE как нельзя более актуальны, так как закрывают именно эти задачи. Мы выступили не просто как поставщик генераторов, а как инженерный партнёр, который:

  • разрабатывает комплексные энергетические решения;
  • предлагает когенерационные системы, которые могут работать в сочетании с аккумуляторными системами хранения энергии и промышленными тепловыми насосами собственного производства;
  • берёт на себя инсталляцию, сервис, мониторинг и сопровождение;
  • помогает сократить затраты, повысить устойчивость и соответствовать новым регуляторным стандартам.

Выставка Caspian Power 2025 стала отличной площадкой для профессионального диалога о будущем эффективной и устойчивой энергетики, а также установления новых партнёрских отношений.

Чтобы узнать больше о технологиях и решениях RSE, а также связаться с нами по вопросам сотрудничества, переходите на сайт www.rse.energy.

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