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PashaPay и Mastercard подписали Меморандум о намерениях на мероприятии Money 20/20 Europe с целью углубления стратегического сотрудничества

First News Media10:34 - Сегодня
PashaPay и Mastercard подписали Меморандум о намерениях на мероприятии Money 20/20 Europe с целью углубления стратегического сотрудничества

Партнёрство охватывает международные мобильные переводы, усиленную защиту от мошенничества и программы лояльности, адаптированные под потребности местных пользователей приложения m10.

PashaPay — ведущая финтех-компания Азербайджана и часть экосистемы Bir — подписала Меморандум о намерениях с Mastercard, мировым лидером в области цифровых платёжных технологий. Стороны договорились о совместной работе по расширению доступа к инновационным цифровым финансовым решениям по всей стране. Подписание документа состоялось 4 июня в Амстердаме на одном из крупнейших финтех-мероприятий мира — Money 20/20 Europe, где PashaPay официально представляет экосистему Bir.

В совместном пресс-релизе 4 июня PashaPay и Mastercard сообщили, что стратегическое партнёрство направлено на углубление сотрудничества между сторонами в следующих областях:

• Совместная работа в области кибербезопасности, цифровой идентификации и технологий предотвращения мошенничества;
• Выпуск цифровых платёжных продуктов под брендами Mastercard и m10;
• Расширение доступа к международным денежным переводам с использованием таких сервисов Mastercard, как MoneySend, Cross-Border Send и Alias Directory;
• Усиление международного присутствия.

Самир Мамедов, главный исполнительный директор PashaPay, отметил:
«Партнёрство с Mastercard — важный этап в реализации нашей миссии по созданию более доступных и безопасных финансовых услуг. Благодаря глобальной экспертизе и сильной инфраструктуре нашего партнёра мы можем предложить пользователям и бизнесу более эффективные финансовые инструменты, включая безопасные и удобные международные переводы. Особенно символично, что подписание меморандума состоялось именно на мероприятии Money 20/20 Europe — это подчёркивает стремление экосистемы Bir вывести финтех-сектор Азербайджана на глобальный уровень, участвовать в международном диалоге и выстраивать прочные, долгосрочные стратегические партнёрства».

Авшар Гюрдаль, генеральный директор Mastercard по Турции и Азербайджану, добавил:
«Это партнёрство представляет собой идеальное сочетание глобального опыта и глубокого понимания местного рынка. Мы не просто запускаем очередной платёжный продукт — мы создаём комплексные финансовые инструменты, которые действительно соответствуют потребностям азербайджанских потребителей и бизнеса, помогая им развиваться в стремительно цифровизирующемся мире».

Данный Меморандум отражает общую приверженность обеих компаний развитию инноваций, поддержке местных и региональных финтех-экосистем, а также обеспечению безопасности, инклюзивности и доступности цифровых финансов.

О компании PashaPay

PashaPay, как часть экосистемы Bir, является ведущей финтех-платформой, предоставляющей пользователям инновационные, быстрые и безопасные финансовые решения с помощью цифрового кошелька m10 и платёжных терминалов MilliÖn. Компания также определила развитие безналичных платежей и расширение инноваций в сфере финансовых технологий как приоритетные направления.

www.pashapay.az

О компании Mastercard

Mastercard способствует развитию экономик и расширяет возможности людей в более чем 200 странах и территориях мира. Совместно с нашими клиентами мы строим устойчивую экономику, в которой каждый может процветать. Мы поддерживаем широкий спектр цифровых платёжных решений, делая транзакции безопасными, простыми, умными и доступными. Наши технологии, инновации, партнёрства и глобальная сеть обеспечивают уникальный набор продуктов и услуг, которые помогают людям, бизнесу и государствам раскрывать свой потенциал.
www.mastercard.com

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