Стало известно, кто стрелял в колумбийского сенатора Мигеля Урибе - ОБНОВЛЕНО

Стрелявшим в колумбийского сенатора Мигеля Урибе Турбая, который планировал стать кандидатом в президенты, оказался подросток.

Об этом сообщила газета El Tiempo.

«Предполагаемый нападавший — это 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе», — пишет издание со ссылкой на власти.

Как рассказали газете свидетели, несовершеннолетний нападавший приехал на мотоцикле. По их словам, подозреваемый подошел к сенатору на расстояние около полутора метров, после чего выстрелил в спину около шести раз. Одна из пуль попала Урибе в голову. Политик находится в больнице.

09:10

На колумбийского сенатора Мигеля Урибе, который считается возможным кандидатом в президенты страны на выборах в мае 2026 года, было совершено нападение во время его выступления на предвыборном митинге в Боготе в субботу, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

По оценкам агентства, основанным на фотографиях с места происшествия, Урибе получил ранение в голову.

Нападавший был ранен охранником сенатора и задержан, сообщений о мотивах его поступка пока нет, пишет АР, факт задержания подтвердил мэр Боготы Карлос Галан в социальных сетях.

Возглавляемая Урибе правая партия "Демократический центр" опубликовала заявление, в котором назвала произошедшее "неприемлемым актом насилия".

Официальных сообщений о состоянии здоровья сенатора пока не поступало, колумбийские СМИ сообщают, что он в критическом состоянии.

Госсекретарь США Марко Рубио распространил заявление, осуждающее нападение на сенатора.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают попытку убийства сенатора Мигеля Урибе. Это является прямой угрозой демократии и результатом агрессивной левой риторики, исходящей от высших эшелонов колумбийского правительства", - говорится в заявлении.

Рубио добавил: "Колумбия, которая своими глазами видела прогресс в укреплении безопасности и демократии за последние несколько десятилетий, не может позволить себе вернуться к мрачным дням политического насилия".

Источник: interfax.ru