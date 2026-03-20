Нетаньяху: «Иисус ничем не лучше Чингисхана»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время первой англоязычной пресс-конференции с начала войны с Ираном заявил: «Иисус Христос ничем не лучше Чингисхана».

По его словам, если не быть достаточно сильным, жестким и могущественным, «зло одолеет добро, а агрессия — умеренность».

Это заявление быстро вызвало широкий резонанс. Видео с его словами распространилось в социальных сетях, где многие пользователи назвали высказывание оскорбительным и обвинили политика в антихристианской позиции.

В ходе выступления Нетаньяху также назвал противников оккупации Палестины в регионе «варварами», заявив, что США и их союзники должны проявлять силу и противостоять врагам, иначе рискуют столкнуться с угрозами, которые могут разрушить их общества. Он подчеркнул необходимость продолжения борьбы и усиления военных возможностей.

Отвечая на вопросы о потерях среди американских военных, Нетаньяху заявил, что не вводил никого в заблуждение и не убеждал руководство США начинать войну. По его словам, американская сторона самостоятельно осознала необходимость противодействия Ирану.

Он также выразил соболезнования семьям американских погибших и отметил, что «свобода имеет свою цену», добавив, что отказ от войны с Ираном привел бы к более тяжелым последствиям.

Кроме того, Нетаньяху сообщил, что Израиль самостоятельно нанес удар по газовому месторождению Южный Парс в Иране. По его словам, позднее президент США попросил воздержаться от дальнейших атак на энергетические объекты, и Израиль согласился с этим.

В социальных сетях высказывание вызвало резкую реакцию пользователей. Один из комментаторов назвал его «одним из самых отвратительных антирелигиозных заявлений», услышанных от мирового лидера, обвинив Нетаньяху в враждебности к христианству. Другие пользователи также выразили возмущение, заявляя, что подобные сравнения являются оскорбительными и недопустимыми.

Позже премьер еврейского государства заявил, что он «не очернял Иисуса Христа» в своем телеобращении и «не хотел никого обидеть».

