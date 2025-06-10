В Азербайджане будет введен новый стабильный месячный тариф на газ

В секторе газоснабжения устанавливаются регулируемые цены (тарифы), в этот список добавляется фиксированный тариф.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в новом законопроекте «О газоснабжении», который обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно проекту, регулируемые цены (тарифы) в секторе газоснабжения будут установлены регулятором с 1 июля 2028 года и опубликованы на его официальном сайте.