Али Асадов: За последние 20 лет в экономику Азербайджана вложено свыше $338 млрд

В экономику Азербайджана за последние 20 лет вложено свыше $338 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на открытии IV Ташкентского инвестиционного форума.

«Созданная благоприятная инвестиционная среда открывает широкие перспективы и для иностранных инвесторов. Как результат, за последние 20 лет в нашу экономику инвестировано более $338 млрд», - сказал он.

По его словам, экономика Азербайджана развивается, создана благоприятная инвестиционная среда: «В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, ненефтегазовый сектор увеличился на 6,2%».

Премьер подчеркнул, что внешний долг страны составляет менее 7% ВВП, валютные резервы превышают внешний долг в 14 раз.

«Предпринимаются меры в области уменьшения налоговой нагрузки, устранения административных барьеров, улучшения правовой базы, защиты прав и интересов инвесторов, неприкосновенности собственности», - подчеркнул глава правительства, отметив, что Свободная экономическая зона Алят также предлагает уникальные условия для инвесторов.

Источник: Report