Грету Тунберг депортировали из Израиля - ОБНОВЛЕНО

Шведскую активистку Грету Тунберг выслали из Израиля, она направится сначала во Францию, а оттуда в Швецию, сообщила пресс-служба израильского Министерства иностранных дел.

«Грета Тунберг только что покинула Израиль рейсом в Швецию (через Францию)», — говорится в сообщении.

В начале июня участники коалиции «Флотилия свободы» на судне Madleen вышли из порта Сицилии, чтобы добраться до сектора Газа. На борту находились 12 человек, в том числе Тунберг. Активисты заявили, что хотели доставить в анклав символическую гуманитарную помощь. В ночь на 9 июня судно задержал израильский морской спецназ.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025

Источник: РБК

10:17

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг и других людей, которые намеревались на судне достичь Газы, депортируют на родину.

«12 пропалестинских активистов, задержанных после того, как Madleen был перехвачен израильскими военными на пути в Газу, будут отправлены на родину», — говорится в заявлении МИД Израиля.

Также в израильском внешнеполитическом ведомстве обвинили Тунберг в попытке устроить провокацию. При этом в МИД заявили, что гуманитарный груз, который был на борту, все же будет доставлен в палестинский анклав через «реальные гуманитарные каналы».

9 июня Военно-морские силы Израиля перехватили следовавшую в сектор Газа парусную яхту «Мадлин» (Madleen) с гуманитарной помощью на борту и активистами, среди которых шведская экоактивистка Грета Тунберг. Судно под присмотром военных было направлено к берегам Израиля, его пассажиры при этом не пострадали, заявил ранее израильский МИД.

Ранее не допустить прибытия «Мадлин» к берегам палестинской территории распорядился министр обороны Израиля Исраэль Кац. «Антисемитке Грете и ее спутникам, рупорам пропаганды ХАМАС, я говорю ясно: разворачивайтесь, вы не достигнете Газы», - говорилось в заявлении, которое опубликовал офис министра.