Грету Тунберг депортировали из Израиля - ОБНОВЛЕНО

Шведскую активистку Грету Тунберг выслали из Израиля, она направится сначала во Францию, а оттуда в Швецию, сообщила пресс-служба израильского Министерства иностранных дел.

«Грета Тунберг только что покинула Израиль рейсом в Швецию (через Францию)», — говорится в сообщении.

В начале июня участники коалиции «Флотилия свободы» на судне Madleen вышли из порта Сицилии, чтобы добраться до сектора Газа. На борту находились 12 человек, в том числе Тунберг. Активисты заявили, что хотели доставить в анклав символическую гуманитарную помощь. В ночь на 9 июня судно задержал израильский морской спецназ.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025