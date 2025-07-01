Эрсин Татар поблагодарил Президента Азербайджана за приглашение в Ханкенди

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение на участие в XVII саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече с представителями ООН в Лефкоше Э. Татар сообщил, что вечером 1 июля вылетит в Азербайджан, где уже на среду запланирован ряд встреч.

«Мы примем участие в саммите ОЭС в статусе государства-наблюдателя. Это очень важно для нас. В данной связи хочу вновь поблагодарить правительство Азербайджана и лично Президента Ильхама Алиева за приглашение в Ханкенди», - сказал лидер турок-киприотов.

По его словам, международное сотрудничество представляет особое значение для дальнейшего развития Северного Кипра, а также преодоления негативного влияния эмбарго и ограничений.

«Я поделюсь этими мыслями с участниками саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди», - заверил Э. Татар.