Мухтар Бабаев обсудил с испанским министром роль COP29 в климатическом финансировании

В рамках проходящей в Севилье 4-й Международной конференции ООН по финансированию развития (FFD4) состоялась двусторонняя встреча между президентом COP29, представителем Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтаром Бабаевым и министром по вопросам экологического перехода и демографическим проблемам Испании Сарой Аагесен Муньос.

Как сообщается в информации, распространенной Операционной компанией COP29, на встрече стороны обсудили возможности взаимной поддержки в вопросах действий по борьбе с изменением климата и развития, а также роль COP29 в продвижении деятельности в области климатического финансирования.