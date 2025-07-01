В суд поступило ходатайство в отношении задержанных сотрудников «Sputnik Азербайджан»

Судебные заседания в отношении директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова, задержанных в результате оперативных мероприятий, пройдут в Хатаинском районном суде.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Report.

Напомним, 24 февраля глава Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что представительство «Россия Сегодня» (Sputnik) в Азербайджане было ликвидировано. Он отметил, что упомянутая организация могла получить аккредитацию только на одного корреспондента.

Несмотря на это, стало известно, что «Sputnik Азербайджан» продолжал свою деятельность, а его сотрудники выходили на работу.

По имеющейся информации, лицами, выведенными из здания «Sputnik Азербайджан» в результате операции, являются директор Игорь Картавых и сотрудник Евгений Белоусов.

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