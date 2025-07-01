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Айхан Гаджизаде ответил спецпредставителю президента России

First News Media17:16 - Сегодня
Айхан Гаджизаде ответил спецпредставителю президента России

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал высказывания специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого относительно отмены российских культурных мероприятий в Азербайджане.

Как заявил Гаджизаде, в интервью агентству «Интерфакс» Швыдкой попытался представить решение азербайджанской стороны вне контекста и исказить его суть, что является неприемлемым, передает 1new.az со ссылкой на МИД АР.

По словам официального представителя МИД, решение об отмене мероприятий принято на фоне демонстративных актов насилия и внесудебных расправ, совершенных российскими правоохранительными органами в Екатеринбурге по этническому признаку — в отношении азербайджанцев. Эти действия вызвали справедливый протест и возмущение в Азербайджане, и на их фоне отмена мероприятий, проводимых по государственным и частным каналам с российской стороны, является законной и адекватной реакцией.

Гаджизаде также выразил удивление в связи с утверждением Швыдкого о том, что отказ от проведения российских мероприятий якобы «обедняет культурную среду» Азербайджана. «Будучи не раз в Азербайджане, господин Швыдкой сам неоднократно восхищался высоким уровнем нашей культуры. Поэтому его нынешние предвзятые заявления вызывают недоумение», — отметил дипломат.

В Азербайджане считают, что, следуя логике Швыдкого, концерты российских исполнителей вроде Basta не обогащают, а, скорее, обедняют культурную палитру страны.

Айхан Гаджизаде подчеркнул, что азербайджанская культура, развивавшаяся на протяжении тысячелетий, служит примером для многих народов и государств. Азербайджан по праву гордится своим уникальным историческим и культурным наследием, богатой литературой, искусством и музыкой.

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