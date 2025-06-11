Замминистра: Азербайджан полон решимости стать локомотивом и в зеленой энергетической революции

Азербайджан, сыгравший роль локомотива в традиционном энергетическом секторе, сегодня полон решимости занять лидирующие позиции и в зеленой энергетической революции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на параллельном мероприятии под названием «Средний коридор 360°: от геополитики к цифровой трансформации, от семьи к зеленому развитию», организованном в рамках проходящего в Баку второго заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику Организации тюркских государств (ОТГ).

Отметив, что интересный момент в контексте зеленой энергетики связан с новыми вызовами, Эльнур Солтанов сказал: «На сегодняшнем мероприятии говорилось о переходе на зеленую энергию и декарбонизации. Эти вызовы на самом деле являются также возможностью для нашей географии. Мы должны мобилизовать все ресурсы, чтобы максимально использовать эти возможности».