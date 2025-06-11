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Азербайджан откроет торговое представительство в Узбекистане

First News Media09:43 - Сегодня
Азербайджан откроет торговое представительство в Узбекистане

Азербайджан и Узбекистан на следующей неделе запланировали проведение заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК).

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев заявил на панельной сессии «Азербайджан – Узбекистан: вектор экономического партнерства», проходящей в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума.

По его словам, МПК имеет высокую значимость, поскольку является инструментом, способствующим развитию экономического сотрудничества между странами.

«На следующей неделе мы планируем провести заседание межправительственной комиссии. Совместный инвестиционный фонд с капиталом почти в $500 млн также является одним из важных инструментов. В рамках наблюдательного совета фонда представители Азербайджана и Узбекистана уже отметили 12 конкретных проектов. В качестве дополнительного институционального механизма для нашего сотрудничества мы создадим торговое представительство в Узбекистане, которое станет шестым торговым представительством Азербайджана по всему миру, что придаст дополнительный импульс», - сказал Алиев.

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