Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией турецких предпринимателей - ФОТО

Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией турецких предпринимателей во главе с губернатором провинции Ыгдыр Турецкой Республики Эрджаном Тураном.

Было подчеркнуто динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Турцией, основанных на взаимном уважении, дружбе и братстве. Подписанная главами государств «Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой» способствует углублению находящегося на высоком уровне партнерства.

Торгово-экономические связи с Турцией расширяются. Турция занимает второе место среди торговых партнеров Азербайджана. Заключенное между правительствами «Соглашение о преференциальной торговле» способствует росту товарооборота. Также укрепляется сотрудничество в области инвестиций. На освобожденных от оккупации территориях реализуются совместные проекты. Эффективное взаимодействие с братской страной налажено в таких сферах, как промышленность, технологии, частный сектор, транспорт, сельское хозяйство, фармацевтика, поставка медицинского оборудования, туризм и по другим направлениям.

В ходе встречи была представлена информация о благоприятной бизнес-среде Азербайджана, созданных для инвесторов возможностях, деловых возможностях на освобожденных территориях. Турецкие предприниматели, в том числе бизнесмены из Ыгдыра, приглашены к активному партнерству.

Стороны обсудили пути укрепления взаимодействия между представителями бизнеса и возможности реализации совместных инициатив.