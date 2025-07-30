Вынесен приговор «Шляпе Захиду», обвиняемому в присвоении 42 млн манатов

Завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении экс-сотрудника Министерства обороны Захида Нифталиева, обвиняемого в присвоении 42 млн манатов.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на проходящем под председательством судьи Новруза Керимова процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Решением суда Нифталиев ("Шляпа Захид") приговорен к 9 годам лишения свободы. Путем частичного прибавления ранее назначенного наказания Нифталиев осужден к 12 годам лишения свободы.

Срок его наказания будет исчисляться с 2023 года.

Отметим, что Захид Нифталиев был арестован два года назад по обвинению во взяточничестве, решением Тертерского военного суда ему было назначено условное наказание. Позднее он был арестован Главным следственным управлением СГБ.

В ходе следствия Гянджинский апелляционный суд удовлетворил протест государственного обвинителя на приговор Тертерского военного суда. Согласно решению, Захид Нифталиев был признан виновным в должностном подлоге и получении взятки в крупном размере и приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Захид Нифталиев также обвиняется в неуплате кредита в размере 42 млн манатов, полученного из ОАО AtaBank.

Согласно обвинению, Захид Нифталиев создал формальную компанию под названием Şahin-CO для получения кредита в крупном размере и представил в Atabank ложные сведения о хозяйственном и финансовом положении компании. В 2016 году он получил кредит в размере 42 млн 470 тыс. 885 манатов сроком на 12 месяцев.

Он преднамеренно не исполнял решения суда о выплате кредита находящемуся в процессе ликвидации ОАО Atabank.