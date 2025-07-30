 Вынесен приговор «Шляпе Захиду», обвиняемому в присвоении 42 млн манатов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Вынесен приговор «Шляпе Захиду», обвиняемому в присвоении 42 млн манатов

First News Media19:45 - Сегодня
Вынесен приговор «Шляпе Захиду», обвиняемому в присвоении 42 млн манатов

Завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении экс-сотрудника Министерства обороны Захида Нифталиева, обвиняемого в присвоении 42 млн манатов.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на проходящем под председательством судьи Новруза Керимова процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Решением суда Нифталиев ("Шляпа Захид") приговорен к 9 годам лишения свободы. Путем частичного прибавления ранее назначенного наказания Нифталиев осужден к 12 годам лишения свободы.

Срок его наказания будет исчисляться с 2023 года.

Отметим, что Захид Нифталиев был арестован два года назад по обвинению во взяточничестве, решением Тертерского военного суда ему было назначено условное наказание. Позднее он был арестован Главным следственным управлением СГБ.

В ходе следствия Гянджинский апелляционный суд удовлетворил протест государственного обвинителя на приговор Тертерского военного суда. Согласно решению, Захид Нифталиев был признан виновным в должностном подлоге и получении взятки в крупном размере и приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Захид Нифталиев также обвиняется в неуплате кредита в размере 42 млн манатов, полученного из ОАО AtaBank.

Согласно обвинению, Захид Нифталиев создал формальную компанию под названием Şahin-CO для получения кредита в крупном размере и представил в Atabank ложные сведения о хозяйственном и финансовом положении компании. В 2016 году он получил кредит в размере 42 млн 470 тыс. 885 манатов сроком на 12 месяцев.

Он преднамеренно не исполнял решения суда о выплате кредита находящемуся в процессе ликвидации ОАО Atabank.

Поделиться:
174

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев подписал распоряжение о завершении работ в Мемориальном комплексе в ...

Политика

СМИ: Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии - ОБНОВЛЕНО

Политика

Председатель Милли Меджлиса председательствовала на общих дискуссиях VI ...

Общество

В город Джебраил прибыла очередная группа переселенцев, им вручены ключи от ...

Общество

Вынесен приговор «Шляпе Захиду», обвиняемому в присвоении 42 млн манатов

Катавшийся на роликах молодой человек устроил опасные манёвры между машинами в центре города

В соцсетях и WhatsApp распространяются фальшивые объявления о работе от имени Минтруда

Посольство Азербайджана в России дало разъяснение по поводу ситуации с дочерью звезды фильма «Fəryad»

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Найдены тела двух человек, утонувших в Новханах - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На концерт Джастина Тимберлейка будут организованы бесплатные автобусы - ФОТО

Сын народного артиста Арифа Бабаева: «Мы привезли его в больницу в состоянии комы» - ОБНОВЛЕНО

Названа причина отключения воды в некоторых районах Баку

Последние новости

Лига чемпионов: Стартовал ответный матч «Карабаха» против «Шелбурна»

Сегодня, 20:20

В Великобритании избран первый архиепископ - женщина

Сегодня, 20:01

СМИ: Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:48

Вынесен приговор «Шляпе Захиду», обвиняемому в присвоении 42 млн манатов

Сегодня, 19:45

Сахиба Гафарова - Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура вносит существенный вклад в успешное осуществление ЦУР

Сегодня, 19:15

Азербайджан входит в мировой топ-10 по дзюдо

Сегодня, 19:00

Председатель Милли Меджлиса председательствовала на общих дискуссиях VI Всемирной конференции спикеров парламентов

Сегодня, 18:45

​​​​​​​Культовая романтическая комедия «Свадьба лучшего друга» получит продолжение - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Делегации стран Европы бойкотировали речь Матвиенко в Женеве - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Тайфун «Ко-Мэй» во второй раз обрушился на Китай: эвакуированы тысячи жителей

Сегодня, 17:54

Катавшийся на роликах молодой человек устроил опасные манёвры между машинами в центре города

Сегодня, 17:41

В соцсетях и WhatsApp распространяются фальшивые объявления о работе от имени Минтруда

Сегодня, 17:36

Посольство Азербайджана в России дало разъяснение по поводу ситуации с дочерью звезды фильма «Fəryad»

Сегодня, 17:23

Генпрокуратура разъяснила, как рассматриваются жалобы на бытовое насилие

Сегодня, 17:20

С этой даты движение на трассе Баку-Газах будет частично ограничено

Сегодня, 17:10

Азербайджанские паралимпийцы завоевали 22 медали в первой половине 2025 года – ФОТО

Сегодня, 17:08

Банк ABB стал официальным партнером футбольного клуба «Карабах»!

Сегодня, 17:00

«Реал» объявил, что Мбаппе будет играть за клуб под 10-м номером - ФОТО

Сегодня, 16:55

В город Джебраил прибыла очередная группа переселенцев, им вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:40

Политический дрейф Армении: Между бегством от России и холодной отстраненностью Запада

Сегодня, 16:25
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45