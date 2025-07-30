В Великобритании избран первый архиепископ - женщина

Епископ Монмута Черри Ванн избрана новым архиепископом Уэльса, став первой женщиной-архиепископом в Великобритании и первым ЛГБТК+ лидером в Церкви Уэльса.

66-летняя Ванн была избрана в среду после двухдневного заседания избирательного синода, состоявшего из духовенства и мирян, которое проходило в церкви Сент-Пьер рядом с Чепстоу.

Энди Джон, предыдущий архиепископ, объявил в июне об уходе с должности с немедленным вступлением в силу - на фоне усилившихся призывов к его отставке. Это произошло после внутренних докладов, которые выявили культуру злоупотребления алкоголем, травли и сексуальных домогательств в кафедральном соборе Бангора.

В прошлом месяце он принес «безоговорочные и недвусмысленные» личные извинения по поводу «сложившейся ситуации» и заявил, что полностью берет на себя ответственность за ошибки, допущенные при его руководстве. «Я каюсь и не пытаюсь себя оправдывать или находить объяснения», — сказал он.

Ванн стала епископом в Церкви Уэльса в 2020 году после 11 лет служения в качестве архидиакона Рочдейла в Манчестерской епархии. В 1994 году она стала первой женщиной, рукоположенной в сан священника в Церкви Англии.

Согласно её биографии, она живёт со своей гражданской партнёршей по имени Венди и двумя собаками.