Задержанный в Грузии гражданин Азербайджана экстрадирован на родину

Генеральная прокуратура Грузии приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Эльнура Гудрат оглу Сулейманова.

Как сообщили в Генпрокурате, в рамках уголовного дела, расследуемого Сураханским районным управлением полиции, в отношении Эльнура Сулейманова были установлены обоснованные подозрения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса Азербайджана. В связи с этим он был привлечён в качестве обвиняемого и объявлен в международный розыск.

После задержания на территории Грузии, Сулейманов был передан азербайджанским властям. Его доставили в Азербайджан под конвоем специального подразделения Пенитенциарной службы Министерства юстиции.