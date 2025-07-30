Лига чемпионов: «Карабах» одержал победу над «Шелбурном» и вышел в следующий этап - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Агдамский "Карабах" одержал победу над ирландским "Шелбурном" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА и продолжает борьбу за выход в групповой этап турнира.
Ответный матч, прошедший на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный мяч был забит на 44-й минуте — автоголом отличился Джон Мартин из состава гостей.
На 68-й минуте "Карабах" мог удвоить преимущество, однако Кади Боржес не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной "Шелбурна".
Напомним, в первом матче в Дублине "скакуны" уверенно победили со счётом 3:0. Таким образом, по итогам двух встреч "Карабах" с общим счётом 4:0 прошёл в третий квалификационный раунд.
В следующем этапе команда Гурбана Гурбанова встретится с победителем пары "Шкендия" (Северная Македония) — ФКСБ (Румыния).
21:40
Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА начался второй тайм матча между азербайджанским "Карабахом" и ирландским "Шелбурном".
Матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
"Карабах" ведет со счетом 1:0.
На 44-й минуте футболист гостей Джон Мартин забил автогол.
20:20
Агдамский «Карабах» начал ответную встречу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против ирландского «Шелбурна».
Матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Первая игра, состоявшаяся в Дублине, завершилась уверенной победой азербайджанского клуба со счетом 3:0.
В случае выхода в следующий этап команда Гурбана Гурбанова сразится в третьем раунде квалификации с победителем пары ФКСБ (Румыния) — «Шкендия» (Северная Македония). Первая встреча между этими соперниками завершилась минимальной победой «Шкендии» — 1:0.