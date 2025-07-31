Линдси Грэм посоветовал России узнать у партнеров о готовности к санкциям США

Россия действительно научилась справляться с санкциями, но США планируют поменять их форму, написал американский сенатор Линдси Грэм в соцсети X.

Он предложил РФ связаться со своими торговыми партнерами и узнать их реакцию на возможные рестрикции в их отношении.

«Возможно, вам стоит в ближайшее время связаться с этими странами, чтобы узнать, относятся ли они к этому так же легкомысленно, как вы», – обратился Грэм к России.