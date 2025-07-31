На ряде улиц столицы наблюдаются пробки - ФОТО

На некоторых улицах Баку образовались автомобильные заторы.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

По данным, затруднено движение на следующих участках:

- Шоссе Баку–Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";

- Проспект Тбилиси — по направлению от станции метро "20 Января" к центру города;

- Шоссе Бинагади — в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

- Улица Алы Мустафаева — в направлении проспекта Зии Бунъядова.