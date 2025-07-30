СМИ: Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии - ОБНОВЛЕНО

Завтра в Баку состоится встреча министров Израиля и Сирии.

Об этом сообщили AFP дипломатические источники.

Сообщается, что на встрече израильскую сторону представит министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, а сирийскую — министр иностранных дел Асад аль-Шейбани.

На встрече будет обсуждена ситуация с безопасностью в Сирии.

19:30

Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии.

Об этом сообщили AFP дипломатические источники.

Отметим, что ряд СМИ и ранее сообщали о том, что в Баку пройдет встреча официальных лиц Сирии и Израиля.