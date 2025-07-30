Европейско-азербайджанский центр распространил заявление в связи с необоснованным проектом резолюции, выдвинутой в Национальном собрании Франции

Действующий в Германии Европейско-азербайджанский центр распространил заявление в связи с очередным предвзятым и необоснованным проектом резолюции, выдвинутой в Национальном собрании Франции.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил председатель Европейско-азербайджанского центра, член правления Альянса азербайджанцев Германии Заур Алиев.

В заявлении, выражающем глубокую обеспокоенность в связи с резолюцией, подчеркивается, что она противоречит фундаментальным принципам международного права, является вмешательством в суверенные права Азербайджанской Республики, которую необходимо оценивать как политически мотивированная инициатива. Отмечается, что выдвинутые в резолюции обвинения в якобы совершении Азербайджаном этнической чистки и геноцида полностью противоречат Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него и международному уголовному праву. Азербайджан в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных на своей суверенной территории, полностью соблюдал нормы международного гуманитарного права, в частности IV Женевскую конвенцию 1949 года, обеспечивал защиту гражданского населения и неоднократно призывал к безопасному и достойному возвращению лиц армянского происхождения, добровольно уехавших из региона.

Кроме того, в заявлении подчеркнуто, что представление в данной резолюции Армении в качестве якобы «сторонника мира» противоречит положениям резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884. Тот факт, что в документе, принятом Национальным собранием Франции, несмотря на то, что резолюции Совета Безопасности ООН не выполнялись около 30 лет, нет ни одного примечания о праве на возвращение сотен тысяч азербайджанцев, депортированных из Западного Азербайджана, является открытым нарушением статей 13 и 17 Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Всеобщей декларации прав человека.

В заявлении подчеркивается, что выступление Франции в качестве сторонника Армении, а не нейтральным посредником в регионе Южного Кавказа, снабжение ее военной техникой и поощрение реваншистских сил противоречат принципам содействия миру и мирного урегулирования конфликтов, закрепленным в статьях 1 и 33 Устава ООН, представляют угрозу региональной безопасности и стабильности, нацелены на подрыв мирных усилий.

«Европейско-азербайджанский центр считает уважение фундаментальных принципов международного права и Устава ООН основным условием восстановления справедливого и прочного мира в регионе. Мы призываем французский парламент и политические круги отказаться от предвзятой позиции, придерживаться международного права и уважать суверенные права Азербайджана», - подчеркивается в заявлении.