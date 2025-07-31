Временный поверенный в делах Азербайджана в Дамаске: Транспортировка азербайджанского газа в Сирию-историческое событие

«Транспортировка азербайджанского природного газа через Турцию в Сирию 2 августа 2025 года является историческим событием, которого ждут два дружественных народа, и воплощает глубину двустороннего сотрудничества».

Об этом заявил временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Дамаске Эльнур Шахгусейнов.

Он отметил, что встреча президента Сирии Ахмеда Аль-Шараа с Президентом Ильхамом Алиевым в рамках официального визита в Азербайджан 12 июля уже начала приносить плоды в расширении стратегического сотрудничества между двумя странами.

Дипломат также добавил, что новая администрация Сирии во главе с президентом Ахмедом аль-Шараа постоянно работает над решением всех проблем, с которыми сталкивается сирийский народ, особенно экономических, с целью продвижения сферы развития и повышения уровня жизни граждан.