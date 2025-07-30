 Хикмет Гаджиев: Мины являются постоянной угрозой как для людей, так и для животных | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Хикмет Гаджиев: Мины являются постоянной угрозой как для людей, так и для животных

First News Media23:21 - 30 / 07 / 2025
Хикмет Гаджиев: Мины являются постоянной угрозой как для людей, так и для животных

Мины продолжают представлять опасность как для людей, так и для животных.

Об этом написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети Х.

"На этот раз в горах Кяльбаджара собака стала жертвой противопехотной мины, установленной Арменией в период оккупации. К счастью, оперативное вмешательство азербайджанских военных медиков спасло ей жизнь", - написал Гаджиев.

Он подчеркнул, что с 2020 года жертвами установленных Арменией мин стали более 400 азербайджанских гражданских лиц и военных. "Кроме того, оставаясь погребенными под землей годами, мины вызывают эрозию почвы и уничтожают местную растительность", - добавил он.

Поделиться:
229

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев: Мины являются постоянной угрозой как для людей, так и для животных

Спорт

Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Футбол

Лига чемпионов: «Карабах» одержал победу над «Шелбурном» и вышел в следующий этап ...

Политика

СМИ: Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии - ОБНОВЛЕНО

Политика

Временный поверенный в делах Азербайджана в Дамаске: Транспортировка азербайджанского газа в Сирию-историческое событие

Хикмет Гаджиев: Мины являются постоянной угрозой как для людей, так и для животных

Европейско-азербайджанский центр распространил заявление в связи с необоснованным проектом резолюции, выдвинутой в Национальном собрании Франции

СМИ: Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Азербайджанские НПО направили обращение к государственному секретарю США Марко Рубио

Фидан выразил надежду на встречу лидеров России, США и Украины

Михаил Забелин: Русские в Азербайджане чувствуют себя защищенными - ВИДЕО

Гаджиев: Азербайджан призывает Россию взять ответственность в деле о сбитом самолете AZAL

Последние новости

Временный поверенный в делах Азербайджана в Дамаске: Транспортировка азербайджанского газа в Сирию-историческое событие

Сегодня, 00:01

Линдси Грэм посоветовал России узнать у партнеров о готовности к санкциям США

Сегодня, 00:00

В центре Баку автомобиль насмерть сбил ребенка на скутере - ВИДЕО

30 / 07 / 2025, 23:40

Хикмет Гаджиев: Мины являются постоянной угрозой как для людей, так и для животных

30 / 07 / 2025, 23:21

Азербайджанский борец стал чемпионом мира

30 / 07 / 2025, 23:00

ХАМАС: 154 палестинца умерли от голода в секторе Газа

30 / 07 / 2025, 22:40

Лига чемпионов: «Карабах» одержал победу над «Шелбурном» и вышел в следующий этап - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

30 / 07 / 2025, 22:15

Аяз, о смерти которого его родственники заявляли в течение нескольких дней, скончался сегодня в больнице

30 / 07 / 2025, 21:23

Европейско-азербайджанский центр распространил заявление в связи с необоснованным проектом резолюции, выдвинутой в Национальном собрании Франции

30 / 07 / 2025, 21:00

Задержанный в Грузии гражданин Азербайджана экстрадирован на родину

30 / 07 / 2025, 20:40

В Великобритании избран первый архиепископ - женщина

30 / 07 / 2025, 20:01

СМИ: Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии - ОБНОВЛЕНО

30 / 07 / 2025, 19:48

Вынесен приговор «Шляпе Захиду», обвиняемому в присвоении 42 млн манатов

30 / 07 / 2025, 19:45

Сахиба Гафарова - Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура вносит существенный вклад в успешное осуществление ЦУР

30 / 07 / 2025, 19:15

Азербайджан входит в мировой топ-10 по дзюдо

30 / 07 / 2025, 19:00

Председатель Милли Меджлиса председательствовала на общих дискуссиях VI Всемирной конференции спикеров парламентов

30 / 07 / 2025, 18:45

​​​​​​​Культовая романтическая комедия «Свадьба лучшего друга» получит продолжение - ВИДЕО

30 / 07 / 2025, 18:30

Делегации стран Европы бойкотировали речь Матвиенко в Женеве - ВИДЕО

30 / 07 / 2025, 18:15

Тайфун «Ко-Мэй» во второй раз обрушился на Китай: эвакуированы тысячи жителей

30 / 07 / 2025, 17:54

Катавшийся на роликах молодой человек устроил опасные манёвры между машинами в центре города

30 / 07 / 2025, 17:41
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45