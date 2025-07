Хикмет Гаджиев: Мины являются постоянной угрозой как для людей, так и для животных

Мины продолжают представлять опасность как для людей, так и для животных.

Об этом написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети Х.

"На этот раз в горах Кяльбаджара собака стала жертвой противопехотной мины, установленной Арменией в период оккупации. К счастью, оперативное вмешательство азербайджанских военных медиков спасло ей жизнь", - написал Гаджиев.

Он подчеркнул, что с 2020 года жертвами установленных Арменией мин стали более 400 азербайджанских гражданских лиц и военных. "Кроме того, оставаясь погребенными под землей годами, мины вызывают эрозию почвы и уничтожают местную растительность", - добавил он.

