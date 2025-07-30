Аяз, о смерти которого его родственники заявляли в течение нескольких дней, скончался сегодня в больнице

Несколько дней назад в больницу “DNK Hospital” в Гяндже был госпитализирован Аяз Мамедов, 1989 года рождения, который скончался.

Родственники А.Мамедова сообщили Qafqazinfo, что он скончался в клинике несколько часов назад.

Напомним, что несколько дней назад родственники Аяза Мамедова устроили акцию протеста перед клиникой “DNK Hospital”, выражая недовольство действиями врачей.

Они утверждали, что Аяз уже скончался, однако врачи якобы намеренно удерживали его тело в отделении реанимации.

Представители больницы опровергли эти обвинения.

Стоит отметить, что 24 июля А.Мамедов был сбит автомобилем Mercedes-Benz при переходе дороги.

В результате он получил черепно-мозговую травму и был помещен в вышеупомянутую клинику.