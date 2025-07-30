Председатель Милли Меджлиса председательствовала на общих дискуссиях VI Всемирной конференции спикеров парламентов

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова председательствовала 30 июля на общих дискуссиях во второй день VI Всемирной конференции спикеров парламентов, проходящей в Женеве.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на обсуждениях выступили председатели парламентов около 30 стран.

Затем дискуссии продолжились под председательством председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи.

Отметим, что VI Всемирная конференция спикеров парламентов проходит в Женевском офисе в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Ее организаторами являются ООН и Межпарламентский союз. В конференции принимают участие 120 делегаций, в том числе спикеры парламентов из 102 стран, вице-спикеры 38 государств, а также представители международных организаций, с которыми сотрудничает Межпарламентский союз.