Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский борец Али Назаров завоевал золотую медаль на чемпионате мира U-17, проходившем в греческой столице Афинах.

Как сообщает Report, член сборной поднялся на высшую ступень пьедестала почета в третий день соревнований.

Али Назаров (60 кг) не оставил никаких шансов кыргызу Амангельди Исакбаеву в решающем поединке (6:1).

Абдуррахман Гусейнли (45 кг) одержал убедительную победу (9:0) над украинцем Тимуром Магеррамовым и взял бронзу.

Хикмет Хагвердиев (51 кг) в финале уступил узбеку Отабеку Турсунову со счетом 1:4.

Юсиф Ахмедли (71 кг) с минимальной разницей (3:4) проиграл иранцу Мохаммаду Казими в поединке за бронзовую медаль.

Саид Пашаев (92 кг) в дневной сессии вышел на утешительные встречи и досрочно победил молдаванина Владислава Василевского (9:0) и казаха Адилета Тоиши (туше). Однако в поединке за бронзу он проиграл турку Ахмету Узуну со счетом 0:5 и удостоился лишь пятого места.

Наша сборная, завоевавшая 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль на ЧМ, набрала 100 очков и разделила 4-5 места с Кыргызстаном в командном зачете.