Израиль ударил по штаб-квартире иранского государственного телевидения. Есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

В результате ракетного удара израильской военной авиации по зданию Государственного телевидения Ирана погибли несколько сотрудников телеканала.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

20:00

Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана.

Об этом сообщает Nournews.

Атака произошла во время прямого эфира. В момент удара телеведущая Сахар Эмами покинула помещение студии, в котором велась съемка, однако позднее вернулась.