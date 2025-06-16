Израиль ударил по штаб-квартире иранского государственного телевидения. Есть погибшие - ОБНОВЛЕНО
В результате ракетного удара израильской военной авиации по зданию Государственного телевидения Ирана погибли несколько сотрудников телеканала.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
20:00
Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана.
Об этом сообщает Nournews.
Атака произошла во время прямого эфира. В момент удара телеведущая Сахар Эмами покинула помещение студии, в котором велась съемка, однако позднее вернулась.
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