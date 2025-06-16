ЦАХАЛ обратился к гражданскому населению Тегерана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала новый удар по Тегерану и предупредила жителей столицы Ирана о необходимости эвакуации.

Об этом проинформировала армейская пресс-служба.

"Уважаемые жители, в целях вашей безопасности мы просим вас немедленно покинуть указанную территорию в округе 3 Тегерана", - заявил ираноязычный представитель ЦАХАЛ Камаль Пенхаси.

Он подчеркнул, что в ближайшие часы израильская армия начнет наносить удары по военной инфраструктуре Ирана в данном районе.