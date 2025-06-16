ЦАХАЛ обратился к гражданскому населению Тегерана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала новый удар по Тегерану и предупредила жителей столицы Ирана о необходимости эвакуации.
Об этом проинформировала армейская пресс-служба.
"Уважаемые жители, в целях вашей безопасности мы просим вас немедленно покинуть указанную территорию в округе 3 Тегерана", - заявил ираноязычный представитель ЦАХАЛ Камаль Пенхаси.
Он подчеркнул, что в ближайшие часы израильская армия начнет наносить удары по военной инфраструктуре Ирана в данном районе.
🔴 هشدار فوری به کلیه أفراد حاضر در ناحیه مشخص شده نقشه ضمیمه در منطقه ۳ تهران.
⭕️ شهروندان گرامی، بمنظور امنیت شما خواهشمندیم از ناحیه مذکور در منطقه ۳ تهران فورا خارج گردید.
⭕️ طی ساعات آینده ارتش اسرائیل در این ناحیه همچنان که طی روزهای اخیر در محدوده تهران عمل نموده است،… pic.twitter.com/kco8SbtGjw — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) June 16, 2025