Израиль нанес удар по транспорту, перевозившему ракеты в Тегеран

Израиль нанес удар по грузовикам, перевозящим ракеты в Тегеран.

В связи с этим израильская армия опубликовала заявление.

"Мы выявляем и наносим удары по грузовикам, перевозящим ракеты в Тегеран. Было идентифицировано несколько грузовиков с оружием, в том числе с ракетными установками класса "земля-воздух", которые двигались из западного Ирана в сторону Тегерана. Наша армия нанесла удары по грузовикам, обезвредив орудие", - говорится в заявлении.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.