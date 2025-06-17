Изральские самолеты нанесли удар по аэродрому Тегерана - ВИДЕO

Иизраильские ВВС нанесли удар по аэродрому в Тегеране, уничтожив два иранских истребителя F-14. Эти самолёты, по утверждению израильской стороны, предназначались, в том числе, для перехвата летательных аппаратов ВВС Израиля.

Об этом соообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Кроме того, израильские беспилотные летательные аппараты выявили и ликвидировали на территории Ирана группу, готовившую запуск дронов-камикадзе по Израилю. За ней велось наблюдение в течение нескольких дней.

В момент, когда расчёт начал разворачивать пусковые установки и боевые средства, по ним был нанесён точечный удар. В результате группа была уничтожена, а пусковые комплексы — выведены из строя за считанные минуты до запуска.