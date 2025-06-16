Армия Израиля заявила об ударе по "центру связи ВС Ирана" в Тегеране, сопроводив сообщение фотографией здания иранской гостелерадиокомпании. "Сегодня, в понедельник, ВВС Израиля нанесли точечный удар, основанный на разведданных от Разведывательного управления, целью которого был центр связи, использовавшийся в военных целях Вооруженными силами Ирана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Сообщение сопровождается кадром аэрофотосъемки с изображением здания, выглядящего как штаб-квартира телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) - основного иранского вещателя. Источник: ТАСС