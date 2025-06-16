В Испании тысячи людей вышли на антитуристическую акцию

В Испании прошла массовая антитуристическая акция, в которой приняли участие тысячи жителей страны. Об этом сообщает издание Catalan News, передает Газета.ру.

По данным издания, акция прошла 15 июня в Барселоне, Пальме, на Ибице и других популярных туристических городах. Также протесты состоялись в столице Португалии городе Лиссабон. Участники обвиняли иностранных туристов в жилищном кризисе и непристойном поведении. Сам протест прошел под лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».

По информации полиции, участниками протеста стали 600 человек. При этом организаторы заявили о 3 тысячах митингующих.