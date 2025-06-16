Нетаньяху не исключил попытки ликвидации Хаменеи

Израильские власти допускают возможность попытки устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом в интервью ABC News заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На вопрос о том, действительно ли Израиль планирует нападение на верховного лидера Ирана, Нетаньяху ответил, что Израиль «делает то, что должен», сообщает источник.

Также израильский премьер прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы отказался от плана ликвидации Хаменеи на выходных из-за опасений эскалации конфликта. По словам Нетаньяху, такой шаг «не приведет к эскалации, а наоборот — положит конец конфликту».