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Азербайджан впервые примет чемпионат мира по ски-альпинизму в 2027 году

First News Media21:20 - Сегодня
Азербайджан впервые примет чемпионат мира по ски-альпинизму в 2027 году

В 2027 году Азербайджан впервые в своей истории станет хозяином чемпионата мира по ски-альпинизму, сообщает Trend.

По инициативе Федерации зимних видов спорта Азербайджана в Международную федерацию ски-альпинизма (ISMF) была направлена заявка на проведение соревнований в стране. Заявка получила одобрение, и было принято решение провести чемпионат в туристическом центре «Шахдаг» в Гусарском районе.

Соревнования включены в официальный календарь ISMF и пройдут с 28 февраля по 7 марта 2027 года.

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