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Верховный лидер Ирана сделал заявление после атаки Израиля

First News Media09:20 - Сегодня
Верховный лидер Ирана сделал заявление после атаки Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам после атаки Израиля на Исламскую Республику.

Об этом пишет агентство Mehr.

По его словам, «могущественная рука» иранских войск не оставит действия еврейского государства безнаказанными.

«Этим преступлением сионистский режим (Израиль) уготовил себе горькую и мучительную судьбу — и он, несомненно, ее получит», — сказал Хаменеи.

Он добавил, что в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Иране не стало нескольких ученых и командиров.

Как пишет агентство Fars, также верховный лидер Исламской Республики заявил, что дал «свободу действий» армии страны в вопросе ответа на удары со стороны еврейского государства.

Источник: Gazeta.Ru

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